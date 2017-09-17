Украинец вызвал полицию из-за того, что кассирша заговорила с ним по-русски

На Украине в гипермаркете кассир ответила покупателю, который говорил с ней на украинском языке, что не понимает его. Она стала разговаривать с ним по-русски. Об этом инциденте покупатель сообщил в социальных сетях.

Мужчина посчитал, что кассир нарушила законы Украины.

"Она нагло говорит, что «а я не понимаю украинский. И вообще я русская». Я прошу позвать администратора и книгу жалоб", — сказала она.

Покупателю не дали книгу жалоб, после чего он решил вызвать полицию.