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Украинец вызвал полицию из-за того, что кассирша заговорила с ним по-русски
На Украине в гипермаркете кассир ответила покупателю, который говорил с ней на украинском языке, что не понимает его. Она стала разговаривать с ним по-русски. Об этом инциденте покупатель сообщил в социальных сетях.
Мужчина посчитал, что кассир нарушила законы Украины.
"Она нагло говорит, что «а я не понимаю украинский. И вообще я русская». Я прошу позвать администратора и книгу жалоб", — сказала она.
Покупателю не дали книгу жалоб, после чего он решил вызвать полицию.
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