Евросоюз разочаровался в Украине

Европа не хочет видеть Украину в составе ЕС , разочаровавшись в ней и предпочитая не добавлять себе нахлебников, заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» вице-президент компании «Havas Group» Стефан Фукс, сообщает «ПолитНавигатор».

По его мнению, Европа уже устала от той ответственности, что взваливает на себя, и хочет равноправного парнтнерства.

«Я слышу здесь много наивных мечтаний. Поддержка европейским населением принятия Украины в ЕС уменьшилась на одну треть за 10 лет. Направление негативное, потому что в Европе есть усталость», — сказал он.

По словам Фукса, европейцы озадачены тремя вопросами: «сколько это будет стоить, коррупция на Украине и конфликт с Россией».

«Европейцы больше не хотят своим бюджетом оплачивать чужую жизнь. В Европе нет лидера, который будет бороться с этим общественным мнением», — сказал Фукс.

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ответ, что Украина в состоянии войти в ЕС не как нахлебница, а как богатое государство. Министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркнул, что во всем виноваты СМИ, который формируют не самый привлекательный образ страны.

«Главные новости с Украины — это не наша конференция и реформы, а Саакашвили на белом коне. И пока будет такая нестабильная, непредсказуемая и некачественная политическая обстановка, СМИ будут создавать не позитивный, а странный образ Украины», — сказал Данилюк.