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Януковича обвинили в краже годового бюджета Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович незаконно присвоил себе активы на сумму 40 млрд долларов, сообщает портал zn.ua.
«Это годовой бюджет страны. Давайте проанализируем, как их воровали. Во-первых, благодаря разнице цены на газ, стоимость которого в Украине ниже, чем в Европе», — отметил генпрокурор.
Вместе с тем он считает, что сейчас работа украинских государственных органов стала гораздо прозрачнее.
«Ранее были налоговые площадки. Но сегодня такого нет. Сегодня нет налогов с НДС. Это делается автоматически. Нет мегакоррупции в госзакупках», — сказал Луценко, заметив, что проблему госмонополии и таможни стране еще предстоит решить.
Две недели назад заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что в Европе арестовали крупную партию золота, похищенного окружением Януковича. По слова Енина, речь идет о 0,5 тонны драгметалла. Он также заявил об украденной сумме в 40 млрд долларов, из которых 1, 5 млрд возвращены в государственную казну.
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