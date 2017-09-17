Януковича обвинили в краже годового бюджета Украины

«Это годовой бюджет страны. Давайте проанализируем, как их воровали. Во-первых, благодаря разнице цены на газ, стоимость которого в Украине ниже, чем в Европе», — отметил генпрокурор.

Вместе с тем он считает, что сейчас работа украинских государственных органов стала гораздо прозрачнее.

«Ранее были налоговые площадки. Но сегодня такого нет. Сегодня нет налогов с НДС. Это делается автоматически. Нет мегакоррупции в госзакупках», — сказал Луценко, заметив, что проблему госмонополии и таможни стране еще предстоит решить.