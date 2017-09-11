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Аваков призвал Саакашвили пройти оформление на госгранице
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили пройти процедуру оформления на государственной границе Украины. Также министр заявил, что все его сторонники, участвовавшие в прорыве оцепления на украинско-польской границе 10 сентября, должны дать показания в полиции.
"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", написал Аваков на своей странице в Facebook.
Днем ранее Саакашвили, лишенный в июле украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление украинских пограничников и буквально ворвался на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини". По словам Авакова, он запретил пограничникам применять оружие и силовое воздействие, чтобы максимально "вывести военнослужащих из политического процесса".
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