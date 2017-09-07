Порошенко заявил о возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, а не силой.

"Почему именно политико-дипломатический путь (возвращения Донбасса — ред.) для нас является приоритетом? Во-первых, враг укрепился на территории в мегаполисах с большим населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать наших граждан", — заявил Порошенко в четверг в ходе ежегодного обращения к парламенту.



По его словам, возвращение конфликта в горячую фазу поставит точку на всех реформах и ухудшит уровень жизни украинцев.



Украинский президент также заявил, что лишь 11% украинцев предлагают отказаться от попыток возвращения Донбасса, 14% граждан предлагают заморозить конфликт, 13% выступают за военное наступление, а почти 60% выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.





Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.