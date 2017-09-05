

Киев переименует так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе (АТО) на операцию по обороне Украины. С таким заявлением выступил заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак . Об этом сообщает «Радио Свобода».

Грымчак добавил, что в новом названии не будет слова «война», чтобы не спровоцировать российскую агрессию. Украинские власти не первый раз заявляют о необходимости смены названия операции для возвращения восточных регионов под контроль Киева.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.