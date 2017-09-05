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Киев оценил стоимость размещения миротворцев в Донбассе
Размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе будет стоить 1 млрд долларов в год, заявил постпред Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко со ссылкой на предварительные оценки. По его словам, финансирование миротворческой миссии на всей территории Донбасса, как этого добиваются в Киеве, будет происходить из миротворческого бюджета ООН.
«Предварительные, я слышал такие оценки, что это будет не менее 1 млрд долларов в год, но я еще раз говорю, я не специалист, это должны сделать люди, которые это делают регулярно», — передает его слова УНИАН.
Он добавил, что Украина может внести в СБ ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе. Рассматривается и работа на базе проекта России, но при учете позиции Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник Россия по поручения президента Владимира Путина внесла в СБ ООН проект резолюции по введению миротворцев в Донбасс. Украина заявила, что готова его обсуждать. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина, скорее всего, не согласится с этим проектом резолюции.
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