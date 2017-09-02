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ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»

ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»
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Министерство обороны Украины объявило о том, что с 12 по 15 сентября в стране пройдут военные учения «Несокрушимая стойкость», которые совпадут по времени проведения с учениями «Запад-2017», в которых примут участие вооруженные силы Белоруссии и России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
«Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
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Виктор Муженко
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