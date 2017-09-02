ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»

Министерство обороны Украины объявило о том, что с 12 по 15 сентября в стране пройдут военные учения «Несокрушимая стойкость», которые совпадут по времени проведения с учениями «Запад-2017», в которых примут участие вооруженные силы Белоруссии и России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко