Киев придумал новые препятствия для россиян, посещающих Украину

Киев вводит жёсткий контроль за россиянами, которые хотят побывать на Украине. В числе новых требований — за месяц сообщить о желании приехать и указать место пребывания. Власти страны объясняют это борьбой с незаконной миграцией.

Начиная с января 2018 года желающий въехать на Украину, должен будет за месяц отправить уведомление об этом. По электронной почте. На пропускном пункте для иностранцев вводится биометрический контроль, включающий не только цифровую фотографию, но и отпечатки пальцев. Нетрудно представить. Число желающих въехать на Украину и так постоянно уменьшается. Теперь этих людей станет еще меньше.

"Это делается для того, чтобы создать проблемы для России, хотя в самом документе слова Россия нет, это для граждан других стран", — считает Михаил Погребинский , директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Бизнесмены из России на Украину уже почти не едут. Как правило, ездят к родственникам, на свадьбы, похороны. Цифра — примерно 600 тысяч за последние полгода. И гораздо больше украинцев едет в Россию. Более двух миллионов за 2016. И вот, если Россия примет зеркальные меры — это будет настоящий удар по украинским строителям и представителям других профессий, что подаются в Россию на заработки.

"С Украины в Россию едут, чтобы заработать и передать эти жалкие копейки, чтобы родственники выжили в этих ужасных условиях. Порошенко этим недружественным по отношению к России жестом наносит вред своему народу", — убежден Владимир Олейник , народный депутат Украины V, VI и VII созывов.

Петр Порошенко объясняет, что все эти меры связаны с тем, что нужно лучше контролировать российско-украинскую границу. А так же бороться с мировым терроризмом. В частности, пункт 3 новых правил говорит о том, что въезжающий должен заранее предупредить о том, где точно будет находиться и что собирается делать.

"Следить никто не будет — я вам сразу говорю. Это просто надувают щеки, больше, чем что-то делают. Многие рассказывают, что они борются. Но на деле все сводится к перекладыванию бумажек. Бардак был, бардак остался", — пояснил Александр Охрименко , президент Украинского аналитического центра.

Президент Молдовы Игорь Додон уже высказался негативно об инициативе Порошенко. Молдаванам тоже станет сложнее въехать на Украину, что не улучшит отношения между этими государствами.

"Считаю, что это создаст дополнительные проблемы для поездок наших граждан на Украину, которые и так неохотно туда едут из-за нестабильности в соседней стране", — отметил Игорь Додон.