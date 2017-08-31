На Порошенко готовили покушение

На жизнь и здоровье украинского президента Петра Порошенко готовили покушение. Об этом сообщает портал Украинские новости. В производстве СБУ находятся два производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства, цитирует издание заявление представителя ведомства.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по статье Покушение на убийство после инцидента с минированием автомобиля украинского депутата.