Турчинов научил бойцов Нацгвардии кричать «Героям слава!»



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором он учит бойцов Нацгвардии кричать «Героям слава!».



Турчинов пообщался с силовиками на территории воинской части в Киевской области. Вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым он вручил военнослужащим сертификаты на получение жилья. Во время церемонии секретарю СНБО не понравилось, как присутствующие ответили на его возглас «Слава гвардии и слава Украине!». В ответ ему только некоторые крикнули «Героям слава!».

«Да, друзья, что-то не то — пресса снимает и удивляется. Не может так отвечать Национальная гвардия. Давайте еще раз, чтобы услышал враг и с перепугу умер», — призвал Турчинов и добился, чтобы во второй раз ему громко ответили «Героям слава!».



«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, который использовался в период Второй мировой войны. Вновь стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине.