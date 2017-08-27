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Тимошенко сравнили с Дейнерис Таргариен из-за нового имиджа

Тимошенко сравнили с Дейнерис Таргариен из-за нового имиджа
Фото:
По мнению пользователей Сети, Тимошенко намерена использовать образ Дейнерис Таргариен — персонажа популярного сериала «Игра престолов».
Лидер украинской партии Батькивщина Юлия Тимошенко показалась на публике в новом образе. Фотографии украинского политика с оригинальной прической опубликованы в Twitter.
По мнению пользователей Сети, Тимошенко намерена использовать образ Дейнерис Таргариен — персонажа популярного сериала Игра престолов. Об этом говорит прическа политика, практически копирующая прическу матери драконов с характерными косичками.
«Дейнерис Таргариен, Мать драконов? Нет, это Юлия Владимировна», — прокомментировала пользователь Facebook Алена Яхно.
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Юлия Тимошенко
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