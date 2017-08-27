Тимошенко сравнили с Дейнерис Таргариен из-за нового имиджа

По мнению пользователей Сети, Тимошенко намерена использовать образ Дейнерис Таргариен — персонажа популярного сериала «Игра престолов».

Лидер украинской партии Батькивщина Юлия Тимошенко показалась на публике в новом образе. Фотографии украинского политика с оригинальной прической опубликованы в Twitter.

По мнению пользователей Сети, Тимошенко намерена использовать образ Дейнерис Таргариен — персонажа популярного сериала Игра престолов. Об этом говорит прическа политика, практически копирующая прическу матери драконов с характерными косичками.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко снова изменила свой образ. pic.twitter.com/wvze8W3FJ6— DANA TAUSCH (@2001Danata) 27 августа 2017 г.

«Дейнерис Таргариен, Мать драконов? Нет, это Юлия Владимировна», — прокомментировала пользователь Facebook Алена Яхно.