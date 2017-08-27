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Вечер с украинской чиновницей оценили в 225 долларов
Фото: Facebook
Украинец Антон Резников выиграл откровенный разговор за бокалом вина с госуполномоченным Антимонопольного комитета Украины Светланой Панаиотиди. За такое удовольствие он заплатит 5,7 тысячи гривен (225 долларов), которые он предложил во время благотворительных торгов на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro.
Деньги, которые будут выплачены за вечер с украинской чиновницей, направят на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии, отмечает РИА Новости.
Ранее на подобных торгах был продан поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко. Украинец Алексей Бойчук выложил за свидание с замминистра 9 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).
До этого участники торгов боролись за возможность позавтракать с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой. Победителем оказалась женщина, которая предложила за лот 11 млн гривен (около 25 млн рублей). Позднее она отказалась от встречи, заявив, что баснословную сумму написала случайно. В итоге шанс встретиться со скандально известной чиновницей выпал следующему участнику, который назначил за завтрак цену в 10 тыс. гривен (22 тыс. рублей).
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