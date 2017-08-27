Новая форма украинских моряков вызвала бурное обсуждение в Сети

Пользователи Сети бурно обсуждают внешний вид украинских моряков, который они продемонстрировали на военном параде в Киеве.



Львиная доля споров — шутки и упреки в адрес военных модельеров, которые создали нелепые образы для современной украинской армии. По мнению многих пользователей социальных сетей, нелепо смотрятся камуфляжные брюки и жилеты наряду с привычными тельняшкой и бескозыркой.



Украинские моряки в камуфляже.

Моряки.

В камуфляже.

В водорослях маскироваться будут? То есть сразу на дно? #СУГС pic.twitter.com/Nmwf3KK5Nw— Катёнка Платова ☭ (@iPrupru) 26 августа 2017 г.

Несколько десятков человек бурно обсудили тему, для чего нужна камуфляжная форма морякам в открытой воде. Кто-то из комментаторов предположил, что в камуфляже можно скрываться от начальства. При этом многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что поговорка о " подводной лодки в степях Украины" обретет смысл.