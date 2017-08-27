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Новая форма украинских моряков вызвала бурное обсуждение в Сети

Новая форма украинских моряков вызвала резкую критику в Сети
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Пользователи Сети бурно обсуждают внешний вид украинских моряков, который они продемонстрировали на военном параде в Киеве.
Львиная доля споров — шутки и упреки в адрес военных модельеров, которые создали нелепые образы для современной украинской армии. По мнению многих пользователей социальных сетей, нелепо смотрятся камуфляжные брюки и жилеты наряду с привычными тельняшкой и бескозыркой.
Несколько десятков человек бурно обсудили тему, для чего нужна камуфляжная форма морякам в открытой воде. Кто-то из комментаторов предположил, что в камуфляже можно скрываться от начальства. При этом многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что поговорка о " подводной лодки в степях Украины" обретет смысл.
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