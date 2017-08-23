В среду бывший президент Украины Леонид Кравчук разоткровенничался с журналистами из издания " Апостроф". Он не только крайне неуважительно назвал Украину " девкой на выданье" , но и призвал побыстрее найти ей " мужа". При этом много с умным видом рассуждал о " независимости" своей страны.

Мы же сейчас — девка на выданье. Понимаете? Мы — нигде. Кавалеры, давайте сюда! — не скрывал своих эмоций Кравчук. — А когда уже девка замужем — все иначе на нее смотрят. Все, не на кого заглядываться, есть муж".



Однако, в том же интервью бывший президент торжественно объявил: " Мы можем говорить о том, что независимость Украины состоялась. И Украина уже 26 лет является независимым демократическим государством. Это — точная формулировка".



Так нужен ли независимой Украине " муж"? И вообще, возьмут ли " замуж"? Вот как на этот вопрос ответил Кравчук без тени сомнений: " Возьмут! Если бы не были такие дураки, то уже давно были бы там. Если бы мы провели референдум, если бы мы спросили у народа — он бы сказал " надо".





Осталось лишь выяснить, по любви или по расчету Кравчук Украину замуж выдавать собрался? Больше похоже на расчет. А саму " девку" бывший президент спросил?



Кстати

