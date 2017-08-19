В Верховной раде разгорелся новый скандал



Несколько помощников украинских депутатов сбежали, прихватив с собой государственную кассу. При этом ранее помощники были известны как завзятые борцы с коррупцией. О финансовом скандале в Раде сообщила депутат Ольга Червакова



«Люди сколько угодно могут быть гражданскими активистами, чморить власть, кричать коррупция-шмарупция-бу-бу-бу. Но получив доступ к государственному ресурсу, сами становятся такими же. Нет, даже хуже. И делают то же самое», — написала она в Facebook

Фамилии депутатов и помощников Червакова не назвала. По ее словам, каждый помощник украл по 2 тысячи долларов — 52 тысячи гривен.



Деньги появились в результате перераспределения фонда, предназначенного на оплату труда помощников депутатов. У некоторых помощников есть доверенность от депутатов на получение средств в парламентской кассе, чем они не преминули воспользоваться.



Отмечается, что все помощники были известны как борцы с коррупцией и обличители власти.



Червакова является первым заместителем Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.