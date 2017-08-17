Польша депортирует 21 гражданина Украины

Польша намерена депортировать 21 гражданина Украины за нарушение условий пребывания на территории страны. Как сообщили в пограничной службе Польши, 18 украинцев было задержано в Силезском воеводстве, еще трое — в городе Ополе. При этом у 16 граждан были разрешения на работу, однако они отличались от заявленных для получения визы, а пятеро граждан имели просроченные визы.