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В украинских ВМС рассказали о намерении создать Центр доктрин и тактики НАТО
Изучается вопрос создания в ВМС Украины Центра доктрин и тактики НАТО, сообщил замглавы штаба ВМСУ по евроатлантической интеграции каперанг Андрей Рыженко. По его словам центр нужен «для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских», чтобы не только улучшить подготовку украинских офицеров, но и избежать «дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки»
Создать центр планируется к концу 2017 года, пишет «Думская».
Напомним, бойцы первого мобильного стройбата ВМС США в Очакове (Николаевская область) приступили к строительству оперативного центра, предназначенного для ВМС Украины.
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