Ислямов пригрозил силой вернуть Крым в состав Украины

«Нам нужно укреплять свои силы внутри и готовиться к освобождению территории. Если понадобится — военным путем. Мы, крымские татары, никому не позволим решать судьбу Крыма без нас. Мы сами вместе с материковыми украинцами будем решать его судьбу», — заявил Ислямов.

Он также осудил главу Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера , который призвал временно «закапсулировать» вопрос Крыма. «Это пропутинский месседж: дескать, занимайтесь Донбассом, мы будем его федерализировать, запихнем вам его обратно со всеми сепаратистами, а дальше мучайтесь с ними в Верховной Раде , а мы будем и дальше финансировать и подрывать внутренние устои и государственность Украины. Послушать такие заявления — все равно что ОРТ посмотреть, один в один», — возмутился Ислямов.

5 августа Линднер в интервью WAZ призвал отложить вопрос территориальной принадлежности Крыма и достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. По его словам, «безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой». «Крым [в составе России] нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», — сказал политик.