Монумент в честь бойцов АТО украсили изображением из Diablo III

Во вторник в Киеве был открыт памятник бойцам так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Композиция мемориала состоит из каменного меча, пронзающего карту России. Кроме этого в памятнике присутствуют и другие неожиданные художественные решения. Пользователи соцсетей установили, что лицевую часть постамента украшает немного отредактированное изображение падшего архангела из компьютерной игры Diablo III. Это уже не первый случай, когда украинские власти и организации прибегают к плагиату при создании символики.



Компьютерная грамотность



В Киеве представители «Общественной организации ветеранов АТО» установили памятник участникам конфликта в Донбассе, который, по их словам, должен символизировать «победу Украины над российскими оккупантами».



Памятник состоит из постамента, на наклонной плоскости которого изображена карта Российской Федерации, пронзённая установленным вертикально каменным мечом. Однако внимание пользователей соцсетей привлекло изображение на лицевой части постамента.



«Это изображение ангела-хранителя наших воинов с мечом, который охраняет наших героев, защищающих страну от врагов», — поясняет изображение Яранцев.



На деле изображение оказалось немного отредактированной картиной, созданной по мотивам компьютерной игры Diablo III студии Blizzard, на котором центральной фигурой является падший архангел Тираэль.



Согласно внутреигровой истории, «архангел вершит свой беспристрастный суд посредством Эль’друина, меча Правосудия». На версии изображения, которое размещено на памятнике, крылья Тираэля окрашены в цвета флага Украины. Кроме того, архангелу подрисовли щит, на котором размещён герб в виде трезубца.



Власти украинской столицы не позволили разместить памятник в центре города, поэтому его пришлось перенести на пересечение проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королёва — одну из окраин Киева. Однако и там администрация района, утверждают общественники, активно противилась попыткам увековечить память воинов так называемой «антитеррористической организации».



«А власть Киева, непосредственно Святошинского района, представители «Киевводоканала» только мешали установке памятника. Власть ссылалась на наличие на этом месте коллектора, который якобы нужно будет чинить в любой момент», — заявил представитель «Общественной организации ветеранов АТО» Евгений Яранцев.



Сказка сказывается





Это не первый раз, когда украинские военные используют неожиданные художественные решения, чтобы подчеркнуть своё отношение к России. В октябре 2016 года президент Пётр Порошенко представил нового начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василия Бурбу. Во время официального мероприятия за спиной Порошенко красовалась и новая эмблема ГУР — сова с мечом, пронзающим территорию России, выделенную на карте серым цветом.

Каких-либо официальных комментариев украинских военных по поводу новой эмблемы ГУР не поступало. Известно, что символ Главного управления разведки, как и других войск страны, разрабатывали украинские геральдисты. Каждую эмблему утверждает верховный главнокомандующий — президент Пётр Порошенко. Эмблема полностью отвечает новой военной доктрине Украины, которая была принята в 2015 году. В соответствии с ней современная Россия — главный враг украинского государства.



Некоторые СМИ обратили внимание, что сова с мечом на эмблеме ГУР Украины очень похожа на другую известную сову — из советского мультфильма «Сказка сказывается» (1970 год). В финальной сцене Кощей принимает облик совы и пытается вонзить меч в русского героя Ивана. Однако в итоге Иван разрубает сову-Кощея пополам.





Сова с мечом — не единственная украинская эмблема, «украшенная» антироссийскими символами. Например, контрразведка СБУ использует знак с изображением орла, который держит когтями двухголовую змею с коронами (вероятно, отсылка к гербу России). Обрамляющая эмблему надпись на латыни гласит: «Орёл мух не ловит».

Любопытно, что впервые эта эмблема была представлена широкой публике в марте 2015 года в Севастополе. Тогда украинские спецслужбы провели «спецоперацию» и разместили в городе несколько изображений, на которых как раз была запечатлена новая эмблема СБУ, сопровождавшаяся «поздравлениями» в адрес бывшего главы севастопольского управления Петра Зимы (в 2014 году после присоединения Крыма он отказался возвращаться на Украину): «Пётр Анатольевич! Поздравляем Вас и Вашу команду с праздником. Помним о Вас и с нетерпением ожидаем встречи». Впрочем, другого применения этой эмблеме за полтора года в СБУ не придумали.



Примечательно, что украинские военные иногда сами не до конца понимают творчество собственных геральдистов. Военнослужащие Сил специальных операций Украины летом прошлого года также получили отдельный знак — волка-оборотня, подпоясанного золотым кушаком. Эмблема, как водится, утвердил президент Порошенко, однако сами военные остались недовольны новым символом.



Волк-оборотень никогда не использовался в качестве символа украинских войск, утверждали военные. Зато обычный волк является неформальной эмблемой 45-го отдельного гвардейского полка специального назначения ВДВ, который принимал участие в операции по присоединению Крыма к России.