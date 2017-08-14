Украинские СМИ рассказали о планах Киева продать киностудию имени Довженко

Минэкономразвития Украины планирует выставить на продажу ряд культурных объектов национального уровня, среди которых киностудия имени Довженко и Национальный цирк Украины. Об этом пишет издание ​«Зеркало недели».

По информации СМИ, всего речь идет о 893 предприятиях. Утверждается, что планы приватизации этих объектов до 2020 года связаны с обязательствами, которые Киев взял на себя в рамках договоренностей с МВФ для выдачи траншей.

Издание поясняет, что «национальный» статус является для многих учреждений культуры «охранной грамотой».

Журналист предположил, что в будущих приватизированных цирках могут появиться «автосалоны и ночные клубы», а территории киностудий смогут отойти под строительство жилья. «В частности, территория только одной киностудии Довженко в центре столицы — это почти 14 гектаров. Такая земля — и пока никем не оприходована?», — пишет автор статьи.

В ноябре 2016 года правительство Украины одобрило проект закона по демонополизации спиртовой отрасли страны. В частности, данный документ предусматривает приватизацию спиртзаводов.