На Майдане развернули большой флаг «Ичкерии»

На площади Независимости в Киеве, более известной как Майдан, в воскресенье развернули огромный флаг чеченских сепаратистов — так называемой Ичкерии. Флаг шириной 22 м и длиной 33 м развернули в ходе акции «Ичкерия жива», одним из организаторов стала участница ныне развалившегося «батальона Дудаева» Амина Окуева, передает «Страна.ua».



Издание приводит слова одного из участников акции: «Мы хотим показать, чтобы Украина не повторила судьбу Ичкерии».



Напомним, «Ичкерия» перестала существовать в феврале 2000 года в результате контртеррористической операции на Северном Кавказе.

