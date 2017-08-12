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Украина намерена увеличить число постов на границе
Украина увеличит количество постов на государственной границе. Об этом в эфире «Пятого канала» сказал глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал, сообщает «112 Украина».
"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 км должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", — сказал Цигикал.
По его словам, на сегодняшний день расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 км. Это усложняет работу по охране границы, добавил он.
Ранее в Раде предложили лишать россиян свободы за незаконное пересечение границы.
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