В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

"Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ, предусматривающий сбор биометрических данных всех граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Украины", — приводит слова Фриз в четверг пресс-служба ее партии на своем сайте.

По данным пресс-службы, депутат убеждена, что введение безвизового режима Украины с Евросоюзом требует от Украины также применить «дополнительные меры безопасности» в виде введения виз для граждан Российской Федерации. «На тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС», — добавила Фриз.

Депутат считает, что Россия при этом введет ответные меры.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция «Народного фронта» уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.