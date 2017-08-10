Криминалист: причиной гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе мог стать фосген

Причиной гибели людей, оставшихся в подожённом радикалами Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, мог стать фосген — боевое отравляющее вещество, рассказал украинский криминалист Сергей Искрук.

«На четвёртом или на пятом этаже (Дома профсоюзов. — RT) были обнаружены два трупа, они сидели в расслабленной позе, в то же время у них сгорели верхние конечности. То есть никаких рефлекторных действий организм не предпринимал. Это говорит о том, что рефлекторные функции их организмов были отключены под воздействием чего-то», — рассказал Искрук журналистам на пресс-конференции.

Он также отметил, что в здании «наблюдались следы разлития какой-то жидкости».

«Какой — сказать не могу, потому что экспертиза по этим следам не проводилась», — отметил эксперт.

Искрук добавил, что один из свидетелей указывал на наличие жёлтого дыма, идущего из окна здания, что говорит о горении ядовитых веществ.

По его словам, в крови погибших были обнаружены остатки хлороформа, которые превращается в фосген под воздействием огня.

В мае СМИ сообщали, что Киевский районный суд Одессы заявил, что не сможет рассматривать дело о событиях в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года из-за нехватки кадров.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.