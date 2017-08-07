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Российская Газета

Американский уголь устроил Украину по цене и качеству

Американский уголь устроил Украину по цене и качеству
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает оправданным шагом закупку американского угля.
"Цена, которую озвучили (113 долларов за тонну), - это не только уголь, но и качество: по калорийности и по показателю теплоотдачи это будет примерно в тех пределах, что и южноафриканское, - цитирует ТАСС слова главы минэнерго Украины. - При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35 процентов дешевле, чем из ЮАР".
При этом чиновник заверил, что цена на американский уголь - "это не коррупционная схема". По словам Насалика, в случае заключениях долгосрочных контрактов Киев может рассчитывать на снижение цены.
Вместе с тем американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из РФ и Донбасса. Российский антрацит Киев закупал по 60-70 долларов за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.
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ИТАР-ТАСС
Минэнерго
Игорь Насалик
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