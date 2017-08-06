Советник Трампа прокомментировал сообщения о поставках оружия Украине

США уже оказывают Украине поддержку, заявил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер . Так генерал прокомментировал сообщения о возможной передаче Киеву вооружений, передает РИА Новости

По словам Макмастера, в интересах Соединенных Штатов повышать обороноспособность Украины, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию". Варинаты помощи при этом не имеют значения, отметил советник Дональда Трампа

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - сказал он.