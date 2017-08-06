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Российская Газета

Советник Трампа прокомментировал сообщения о поставках оружия Украине

Белый дом прокомментировал возможные поставки оружия США Киеву
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США уже оказывают Украине поддержку, заявил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Так генерал прокомментировал сообщения о возможной передаче Киеву вооружений, передает РИА Новости.
По словам Макмастера, в интересах Соединенных Штатов повышать обороноспособность Украины, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию". Варинаты помощи при этом не имеют значения, отметил советник Дональда Трампа.
"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - сказал он.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что минобороны США рекомендовало Белому дому поставить Украине противотанковые комплексы Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. В свою очередь издание The Wall Street Journal написало, что Пентагон и госдеп разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения.
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Герберт Макмастер Дональд Трамп
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