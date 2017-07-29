Героический украинский пилот Акопов оказался эмигрантом из Донецка



Пилот турецкой авиакомпании AtlasGlobal Александр Акопов , сумевший посадить в аэропорту Стамбула сильно поврежденный во время шторма с градом самолет, оказался выходцем из Донецка и выпускников советской летной школы.

Весь день 29 июля украинские СМИ наперебой рассказывают о его мастерстве, которое спасло жизни членам экипажа и 121 пассажиру, но при этом стараются избегать вопросов о том, как он оказался в штате зарубежной авиакомпании. За них ответили пользователи социальных сетей, которые быстро выяснили, что Акопов — бывший житель Донецка. После начала гражданской войны на Украине и разрушения Донецкого аэропорта он предпочел уехать работать за границу.



Олександр Акопов став героєм, посадивши наосліп вщент побитий градом літак в стамбульському аеропорту.



Вчинку українця аплодує весь світ. pic.twitter.com/5kRsKIPmAH— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 июля 2017 г.



Тем не менее президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Акопова орденом «За мужество» и посвятил ему запись в своем Твиттере.

Сам Акопов исходом дела также доволен. «Я 30 лет летаю. Ну, вы видели, как самолет сел? Нормально? Пассажиры живы. Это нормальное явление. Обычная профессиональная надежность. Наш локатор не показывал это явление природное, поэтому так получилось. Это было сложно, но главное — люди целы», — рассказал Акопов ТСН. Налет пилота составляет почти 14 тысяч часов.



Тем временем в Сети появилась видеозапись из салона самолета, судя по ней пассажиры хорошо понимали всю опасность своего положения и были близки к панике. Некоторые из них кричали и плакали, поскольку воздушное судно сильно трясло.



Напомним, пассажирский самолет, который пилотировал Александр Акопов, побило градом на высоте 4 тысяч футов, после этого он принял решение возвращаться в аэропорт вылета — Стамбул, после чего ему удалось виртуозно посадить поврежденную машину. В момент посадки видимость в кабине пилотов была почти нулевой, поскольку все стекла были повреждены.