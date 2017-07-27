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Украинский военный устроил стрельбу на территории Донецкой фильтровальной станции
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом заявил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Только что нам стало известно, что украинский военнослужащий, вооруженный автоматом, зашел на территорию ДФС и открыл огонь. Персонал станции пытается укрыться. Ситуация сложная", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Представитель СЦКК уточнил, что вооруженный украинский боец по-прежнему находится на территории объекта. Подробности происшествия устанавливаются.
Зимой этого года украинские силовики переместили свои позиции в запрещенную минскими договоренностями зону в районе ДФС. Блокпост ВСУ был расположен в двухстах метрах от объекта при допустимой дальности в 1,5 км. Позднее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные заняли позиции в непосредственной близости к станции - в 170 м от объекта.
Район ДФС является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.
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