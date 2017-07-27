Военные пытались захватить Донецкую фильтровальную станцию

Украинские военнослужащие попытались захватить Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). С таким заявлением выступил представитель министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает агентство «Интерфакс».



По словам представителя ведомства, на территорию ДФС зашёл один военнослужащий украинской армии, открыл стрельбу, после чего на территорию станции проникли еще шесть вооружённых людей. В результате инцидента никто не пострадал. Информация о случившемся стала известна членам Совместного центра по контролю и координации. В настоящий момент военнослужащие уже покинули территорию ДФС.



Сотрудники правоохранительных органов непризнанной республики устанавливают детали инцидента. ДФС – одна из горячих точек в зоне вооружённого конфликта на востоке Украины. Станция находится на линии соприкосновения и обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны фронта – Ясиноватую, Донецк, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое. Согласно минским договорённостям, позиции конфликтующих сторон должны располагаться в 1,5 километрах от ДФС. Однако зимой 2017 года украинские военнослужащие заняли позиции в 170 метрах от объекта. 22 июля ДФС была обесточена, работа станции были приостановлена. 25 июля ДФС возобновила работу.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.