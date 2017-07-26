Стало известно, из-за чего Саакашвили лишили гражданства Украины



Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины из-за того, что политик скрыл судимость. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на окружение украинского президента Петра Порошенко.

«Он потерял гражданство, потому что при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии. Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение», - заявил собеседник.

