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Стало известно, из-за чего Саакашвили лишили гражданства Украины
Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины из-за того, что политик скрыл судимость. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на окружение украинского президента Петра Порошенко.
«Он потерял гражданство, потому что при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии. Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение», - заявил собеседник.
В настоящий момент Саакашвили находится в США. 26 июля Пётр Порошенко подписал указ, который лишил гражданства Украины бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Политик получил украинский паспорт 30 мая 2015 году. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил» и заявил о намерении добиваться перевыборов в Раду. В Грузии политика обвиняют в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. На родине Саакашвили заочно арестован.
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