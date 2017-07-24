Выведенный из Крыма украинский корабль не может выйти в море

Украинский корвет «Винница» не может выйти в море из-за пробоин в корпусе. Об этом сообщает портал Gazeta.ua со ссылкой на командира судна Алексея Мельника.



«Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы. У команды есть желание и некоторые возможности ухаживать за корветом, но этого недостаточно. Поэтому нам помогают волонтеры», — заявил Мельник.



«Винница» - единственный корабль, который украинским силовикам удалось вывести из Крыма после присоединения полуострова к России. Судно разработано для уничтожения подводных лодок. В настоящее время на борту судна проходят обучение курсанты. Команда корабля состоит из 20 человек.



19 мая 2017 года появилась информация, что на фрегате «Гетман Сагайдачный» вышел из строя дизельный двигатель после ремонта. На вооружении ВМС Украины состоит 11 кораблей. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.