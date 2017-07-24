Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии



Волонтер Роман Доник заявил, что украинские патриоты, добровольцы, активисты Майдана, проходящие службу в рядах Нацгвардии Украины (НГУ), регулярно подвергаются насилию, становятся жертвами дедовщины. Об этом в понедельник, 24 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Дедовщина, избиения, чмырение — это норма сегодняшних внутренних войск, простите, НГУ. Об этом знают командиры на местах и знают командующие до самого верха», — отметил Доник.



Он, в частности, рассказал о двух бойцах, которые оказались в госпитале города Мариуполь. «Есть парень, два метра, 100 килограмм весу, в хорошей форме. Был. Начитался, наслушался патриотических бредней, о реформах, о том что нужны люди для защиты родины. Пошел служить в НГУ. Скрывал, что в части дедовщина, что его убивают. Бойца избили до полусмерти. За то, что все-таки пожаловался», — сообщил волонтер, добавив, что с пострадавшим в палате лежит «такой же не выдержавший дедовщины боец».



«Тоже хотел служить. Тоже поверил в реформы, в европейский вектор развития», — сказал Доник.



В пресс-службе Нацгвардии украинскому изданию «Вести» информацию об избиении бойцов опровергли. При этом в военной прокуратуре Мариупольского гарнизона журналистам сообщили, что о дедовщине в части знают. «Уголовное производство у нас зарегистрировано, мы сейчас расследуем эти случаи», — сказал следователь.







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