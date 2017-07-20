Кравчук назвал причину потери Украиной Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев утерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власть и оппозиция не смогли договориться друг с другом. Об этом он сказал в интервью порталу «Корреспондент.net».

По словам Кравчука, во время Майдана зимой 2014 года он был модератором круглого стола, за который предполагал посадить представителей власти и оппозиции. «Мне удалось пригласить для беседы практически всех заинтересованных лиц. Но откровенного разговора не получилось, поскольку все закончилось взаимными обвинениями. Попытки вывести какую-то линию переговоров провалились. Если бы это удалось, то тогда Украина избежала бы и аннексии Крыма, и конфликта на востоке», — отметил бывший президент Украины.

Он добавил, что диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что «сила на ее стороне».

Киев не теряет надежд вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. Так, 13 июля президент страны Петр Порошенко заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты Украина — ЕС в крымской Ялте и Донецке.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.