Почему Украина не пускает своих туристов в Крым

На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию. Существует негласное требование официального Киева сделать всё, чтобы украинцы как можно реже посещали полуостров. Туристам предлагают альтернативные курорты Николаевской, Херсонской и Одесской областей. RT выяснял, почему Украина не пускает своих граждан отдыхать на курорты Крыма.





Украинцы, которые решили отдохнуть в Крыму, столкнулись с большими трудностями при прохождении пограничного контроля с украинской стороны. На пограничных пунктах скопились километровые очереди, говорится в заявлении крымского Погрануправления ФСБ

«К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них «немало терпения и нервов», а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда-выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов», — говорится в сообщении.



На сегодняшний день ситуация усугубилась.



Граница на замке





Мы простояли на границе около 14 часов, рассказала RT киевлянка Анастасия Шевченко



«Очередь была огромной, а досмотр нашего автомобиля продолжался полчаса. Такого не было даже на границе со странами ЕС », — рассказывает она и добавляет, что в дороге к Ялте пришлось провести не менее суток.

Украинские пограничники задают много вопросов, досматривают вещи, рассказал RT представитель транспортной компании, которая возит туристов из украинских городов в Крым. Компания-перевозчик работает полулегально — из опасения преследований со стороны Киевских властей, поэтому у неё нет названия, а все контактные номера — мобильные. Собеседник RT добавил, что провести в дороге придётся гораздо более указанных в расписании 11 часов.



«Насколько — неизвестно. Сейчас это фактически рулетка», — подчёркивает он.



В Украинской пограничной службе от комментариев отказались. А на пункте пропуска «Чонгар» украинский пограничник сообщил корреспонденту RT, что оформление проходит в штатном режиме. Очереди связаны с большим количеством желающих попасть на полуостров.



Долгая дорога в Крым



Железнодорожное сообщение между материковой Украиной и Крымом прекращено с 2014 года, и сейчас все поезда курсируют до приграничной станции Новоалексеевка. Уже на подъезде к ней в вагонах появляются менялы, которые готовы продать рубли по завышенному курсу.



Чтобы добраться до полуострова туристы садятся в автомобиль или микроавтобус на железнодорожной станции и платят около 200-250 грн с человека за проезд до границы. Пройдя украинскую границу, они вынуждены идти ещё около 500 м до российского пограничного пункта. Затем путешественники садятся в автомобиль или маршрутку, доезжают до Симферополя, а оттуда — до побережья. Всё время в пути занимает около 20 часов, но это не пугает украинцев, которые каждый год ездят в Крым.



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© Sergey Kovalev



На несколько часов больше занимают прямые маршруты на автомобиле — из-за очередей на границе.



«Но желающих всё равно много, и мы отправляем до десяти рейсов в сутки», — рассказывает RT представитель транспортной компании.



Альтернативных и более простых способов добраться до крымских курортов у украинцев нет — им запрещено въезжать на полуостров со стороны России.



Искусственный отбор



До 2014 года Крым ежегодно посещало около 4-4,5 млн украинцев. В последние два года их число, по заявлению бывшего украинского министра туризма и курортов Крыма Александра Лиева, не превышает 500 тыс.





Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов , ссылаясь на источники в госпогранслужбе Украины, заявил СМИ о том, что киевские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, создавая искусственные препятствия при пересечении границы с полуостровом.

По его данным, ожидание в очередях на пропускных пунктах уже увеличилось до 22-24 часов.



«Многие туристы едут с детьми, они изнемогают на жаре, и уже не выдерживают в этих невыносимых условиях. Мы знаем о том, что там уже были стычки с украинскими правоохранителями, — рассказал чиновник. — Отсутствуют элементарные бытовые условия — их и раньше там не было, а сейчас стараются пребывание людей сделать и вовсе невыносимым. Пункт пропуска работает крайне медленно: как мы понимаем, таможенная и пограничная служба всегда найдут повод для более тщательной проверки автомобиля и задержки колонны».



Ситуацию на границе Смирнов назвал «туристической блокадой».



По его словам, киевские власти препятствуют поездкам украинцев в Крым, чтобы они не увидели, «что крымчане живут здесь лучше, чем в украинский период».



Предпочтение местным курортам



Правительство давно предлагает украинцам отдавать предпочтение местным курортам — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. В этом году из-за холодной погоды и высоких цен на проживание в украинских отелях вырос спрос на отдых в Турции — примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Украинские гостиницы в июне уже недосчитались около 30-40% отдыхающих и надеются компенсировать потери в июле и августе.



Большие очереди и трудности с пересечением границы могут привести к падению туристического потока в Крым примерно на 10-15%, спрогнозировал в беседе с RT руководитель крупного украинского туроператора.



«Условия действительно неприемлемые, особенно для путешественников с детьми», — заявил он.



Видимо, таким способом официальный Киев намерен повысить «привлекательность» украинских курортов.