На Украине задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Госпогранслужба Украины задержала россиянина, который был внесен в базу Интерпола .Как сообщается в официальном заявлении, пограничники задержали россиянина 14 июля, когда он оформлялся на рейс в аэропорту Херсон.

Сработала база данных Интерпола, выяснилось, что мужчину разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности за убийство.

Отмечается, что бюро Интерпола в Киеве уже проинформировано.

Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции.В начале июня в аэропорту «Киев» пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации. Он также был внесен в базу Интерпола. Мужчина прилетел из Анкары.