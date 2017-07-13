Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя

"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - заявил он.



При этом Туск добавил, что если Украина и дальше будет такой же решительной, храброй и последовательной, как и во время Революции достоинства, выдержит реформы и не сдастся, то она воплотит свои мечты и добьется поставленных целей.

