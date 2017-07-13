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Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние проблемы представляют для нее опасность, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - заявил он.
При этом Туск добавил, что если Украина и дальше будет такой же решительной, храброй и последовательной, как и во время Революции достоинства, выдержит реформы и не сдастся, то она воплотит свои мечты и добьется поставленных целей.
Ранее СМИ сообщили, что власти Украины не смогли договориться с представителями Европейского союза об итоговом заявлении по саммиту Украина - ЕС.
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