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Стало известно, когда расследуют дело о расстрелах на Майдане
Украинские следственные органы завершат расследование дела о расстрелах на Майдане осенью 2017 года. С таким заявлением выступил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Его слова передаёт УНИАН.
«По сообщению прокуроров и следователей, дело относительно событий на Майдане 18-го, 19-го и 20-го числа будет завершено в течение осени этого года», - заявил Луценко.
Луценко добавил, что передаст «на суд, заочный и очный, всех, кто отдавал преступные приказы». В феврале 2014 года в центре Киева произошли масштабные столкновения участников протестной акции с сотрудниками правоохранительных органов. В общей сложности в стычках пострадали 2,5 тысячи человек, 104 человека погибли. По делу о событиях на Майдане правоохранительные органы направили в суд 147 обвинительных актов в отношении 228 человек. Беспорядки в Киеве привели к государственному перевороту, бывший президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. В настоящее время экс-глава государства проживает в Ростове-на-Дону.
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