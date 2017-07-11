Стало известно, когда расследуют дело о расстрелах на Майдане

УНИАН Украинские следственные органы завершат расследование дела о расстрелах на Майдане осенью 2017 года. С таким заявлением выступил генеральный прокурор страны Юрий Луценко . Его слова передаёт

«По сообщению прокуроров и следователей, дело относительно событий на Майдане 18-го, 19-го и 20-го числа будет завершено в течение осени этого года», - заявил Луценко.