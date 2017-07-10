Киев признал, что у него нет доказательств присутствия армии РФ в Донбассе

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Киев пока не располагает юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии.



"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии", — заявил Тука интернет-изданию "Апостроф".



"Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", — добавил Тука.

