СНБО Украины планирует утвердить закон о реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник планирует утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции" вместо "антитеррористической" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе).





Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Предполагается, что после того, как СНБО утвердит текст законопроекта, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную раду



Секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят парламентом еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу. При этом в Раде не исключают, что рассмотрение вопроса придется отложить до осени, так как документ сложный и требует политического консенсуса парламентского большинства.

Что известно о документе



Впервые о подготовке законопроекта о реинтеграции упомянул Порошенко в начале года в одном из своих выступлений. Однако конкретики тогда не последовало. Эта тема вновь появилась в начале июня, когда Турчинов заявил о необходимости завершения "АТО" и перехода к новому формату операции в Донбассе. Позже Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".



В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе.





Украина ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит правовой статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными". По информации депутатов, работающих над законом, документ предлагает заменить "АТО" "войсковой операцией", которой будет руководить Оперативный штаб под командованием президента. Принятие закона также не исключает возможность введения в Донбассе при необходимости военного положения.





Новый закон предусматривает продолжение работы в Донбассе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не исключает возможности ввода в регион полицейской или другой миротворческой миссии. Кроме того, законопроект исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения этих территории под контроль Киева.

Документ противоречит "Минску — 2"



Несмотря на заверения украинских властей, что этот законопроект "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс", в Москве считают, что он является попыткой создать альтернативу минским соглашениям. По мнению полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта в Донбассе. Он считает, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".



"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", — полагает Грызлов. Таким образом, по его словам, "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в "нормандском формате" с участием Германии, Франции и России", отметил полпред.



В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.





"Этот законопроект не согласовывался с нами, не сочетается с минскими соглашениями и не может быть частью мирного плана, потому что под этим мирным планом нет подписей глав наших республик. Мы посоветовали и крайне рекомендовали Украине вернуться к комплексу мер", — считает полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин . По его словам, в ДНР опасаются, что принятие закона о реинтеграции может привести к серьёзной эскалации конфликта в Донбассе.

Похожее мнение высказал исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров самопровозглашенной ЛНР Александр Дробот.



"Я, как военный человек, могу сказать, что отмена антитеррористической операции и введение военного положения, которое предусматривается в законопроекте, никак не приближает мирное решение вопроса ЛНР и ДНР", — сказал Дробот.



Перспективы принятия



Ранее в Раде рассчитывали, что законопроект о реинтеграции Донбасса примут в первом чтении еще до конца этой сессии. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до пятницы, после чего депутаты уйдут на каникулы до сентября. По информации замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко, скорее всего, депутаты не успеют изучить документ, и он будет рассмотрен уже осенью.



Это произойдет при условии, что Рада не продлит работу. Однако на минувшей неделе группа депутатов уже зарегистрировала инициативу, которая предлагает продлить до середины августа работу парламента, чтобы успеть рассмотреть ряд резонансных вопросов.