Вице-премьер Украины назвала стратегическую цель страны



Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что стратегической целью страны является вступление в НАТО

«Я очень рада, что наш парламент наконец откликнулся на желание людей и законодательно подтвердил, что наша стратегическая цель — это именно вступление в НАТО. Это не значит, что мы сегодня же отправляем заявку о присоединении к НАТО», — приводит пресс-служба её слова.



Она отметила, что это означает работу «над внедрением стандартов НАТО и критериев НАТО на Украине».



«Прежде всего, в Вооружённых силах. Прежде всего, проведение реформы Вооружённых Сил. И позвольте напомнить, что три года назад у нас практически не было Вооружённых Сил, а сейчас мы достойно защищаемся», — заключила вице-премьер.





Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о курсе Украине на членство в НАТО.