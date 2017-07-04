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Гройсман: второй срок Порошенко «это инструмент»
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что глава страны Петр Порошенко в скором времени «сам определится» по поводу второго президентского срока. Об это сообщает «Укринформ».
«Я считаю, что президент определится с тем, когда он заявит о том, что он идет на второй срок», - сказал глава правительства. Гройсман отметил, что «для каждого нормального человека второй срок, первый срок - это не самоцель», а «инструмент».
Он также подчеркнул, что «всегда поддерживает» Порошенко.
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