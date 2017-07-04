Гройсман: второй срок Порошенко «это инструмент»

«Я считаю, что президент определится с тем, когда он заявит о том, что он идет на второй срок», - сказал глава правительства. Гройсман отметил, что «для каждого нормального человека второй срок, первый срок - это не самоцель», а «инструмент».

Он также подчеркнул, что «всегда поддерживает» Порошенко.