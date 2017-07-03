За что на Украине преследуют главного редактора оппозиционного издания «СТРАНА.ua»

Руководство оппозиционного украинского интернет-ресурса «СТРАНА.ua» обратилось к послам стран G7 и представительству ЕС с просьбой о защите. Главный редактор издания Игорь Гужва оказался фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Кроме того, его вызвали на допрос по делу о массовых беспорядках на Майдане в феврале 2014 года. Сам главред и его заместитель считают, что обвинения сфабрикованы. Источник в Администрации президента Петра Порошенко пояснил RT, что окружение главы государства намерено создать собственный медиахолдинг, и критика со стороны независимых журналистов в этой ситуации кажется чиновникам неуместной.

Скандал вокруг интернет-издания «Страна.ua» набирает обороты. Главный редактор Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова обнародовали открытые письма к представительству ЕС и послам G7 на Украине на английском, русском и украинском языках. Журналисты просят помешать чиновникам уничтожить их проект.

«Мы решили заниматься независимой журналистикой. Мы были тем изданием, которое разоблачало провластную пропаганду, схемы коррупции в ближайшем окружении первых лиц государства. Наш успех не понравился власти. Сначала с нами пытались договариваться. Потом начали угрожать и запугивать. Мы регулярно заявляли о слежке, прослушке, давлении, фабрикации уголовных дел», — говорится в заявлении.

Например, Светлана Крюкова призналась, что уже два года не пользуется открытой связью, все её мессенджеры привязаны к иностранному мобильному оператору, а переписку она чистит два раза в день.

Опытный менеджер

Игорь Гужва — один из самых известных и успешных на Украине медиаменеджеров. За свою карьеру он сделал популярной ежедневную газету «Сегодня», а позднее создал ежедневную газету «Вести» . Она распространялась бесплатно. Игорь Гужва дружил с писателем и журналистом Олесем Бузиной, убитым в апреле 2015 года. Позже Гужва критиковал следствие за отсутствие подвижек в этом деле. Чуть более года назад Гужва создал портал «Страна.ua», который неоднократно обвиняли в пророссийской позиции.

Украинский отраслевой сайт «Детектор медиа» критиковал «Страну» за публикации, в которых речь шла о необходимости восстановить экономические связи с Россией. На протяжении последних нескольких месяцев в социальных сетях активизировались «боты».

Конфликт между «Страной.ua» и правоохранительными органами достиг своего апогея вечером 22 июня, когда в редакцию интернет-издания пришли с обыском представители Службы безопасности Украины . Здание оцепили. Сам Игорь Гужва в этот момент находился в редакции вместе с двумя своими сотрудниками. Позднее его доставили в главк полиции. Генеральный прокурор Юрий Луценко предъявил фото взятки на сумму около $10 тыс. Кроме того, Генеральная прокуратура продемонстрировала видео, на котором будто бы зафиксирован момент передачи денег от представителя депутата Радикальной партии Дмитрия Линько представителю Гужвы. Но внимательные наблюдатели обнаружили, что на фото, представленном Луценко, была меньшая сумма — $8,4 тыс., что стало поводом для шуток в социальных сетях.

Критика не нужна Сам Игорь Гужва связал обыски с критическими публикациями в адрес Линько и заявил, что уголовное дело сфальсифицировано. Линько же подтвердил факт вымогательства со стороны главреда, что и стало поводом для задержания. Гужва был арестован на два месяца под залог на сумму 544 тыс. грн ($21 тыс.). Когда Светлана Крюкова внесла необходимую сумму, журналиста выпустили из СИЗО . Гужва сдал свои заграничные паспорта следователю, сообщила его адвокат и экс-министр юстиции Елена Лукаш

Но на самом ли деле причина преследования во взятке? «Они действительно переходят грань и публикуют пророссийские заметки, не идут на контакт и пишут обо всех проколах власти. Нам бы хотелось убедить Игоря Гужву сменить риторику», — сообщил источник RT в администрации президента Украины. По его словам, к главе государства лояльно относятся телеканал 1+1 Игоря Коломойского и «Интер» Дмитрий Фирташа и Сергея Левочкина , а также большая часть печатных и интернет-изданий. Неписаное правило в украинской журналистике гласит, что спокойное существование возможно тогда, когда сотрудники СМИ не пишут негативных заметок о Петре Порошенко, но критикуют его оппонентов.

«Команда Петра Порошенко намерена создать свой медиахолдинг, поскольку это мощный инструмент влияния на выборах», — сообщил источник RT в Администрации президента.

Например, ранее беглый олигарх Александр Онищенко признал, что окружение главы государства интересовалось телеканалом «112 Украина».

«То, что происходит с Гужвой, — политически мотивированное преследование журналиста правящим режимом, попытка прекратить профессиональную деятельность молодого и успешного журналистского проекта «Страна.ua» за правду о коррумпированности и преступлениях власти», — добавляет Елена Лукаш.

Но пока договориться с Игорем Гужвой не удалось, что приводит к новому витку противостояния. Прокуратура Киева уже заявила, что подала иск в Шевченковский районный суд столицы с просьбой увеличить размер залога с 544 тыс. грн ($21 тыс.) до 3,2 млн грн ($123 тыс.). Главному редактору скандального интернет-проекта вручили повестку с просьбой дать показания в деле о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

Кроме того, Игорь Гужва сообщил, что в отношении журналистов его издания возбуждено ещё одно уголовное дело — за «вмешательство в личную жизнь» депутата Верховной Рады Антона Геращенко . Это уголовное производство журналист также называет сфабрикованным. Он отмечает, что Геращенко был героем нескольких публикаций «Страны.ua».

Тем временем в Администрации президента поясняют, что проект могут закрыть в том случае, если найти общий язык с редакцией не удастся.