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В центре Одессы подорвали автомобиль

В центре Одессы с помощью радиоуправляемого взрывного устройства подорвали легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нациполиции в Одесской области.
«В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что взрыв произошёл на автостоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что автомобиль был взорван при помощи самодельного устройства «в пластиковом корпусе».
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ИТАР-ТАСС
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