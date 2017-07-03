В центре Одессы подорвали автомобиль

В центре Одессы с помощью радиоуправляемого взрывного устройства подорвали легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нациполиции в Одесской области.

«В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что взрыв произошёл на автостоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что автомобиль был взорван при помощи самодельного устройства «в пластиковом корпусе».