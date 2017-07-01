Украинский генпрокурор поведал о новых эпизодах в деле Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook рассказал о новых эпизодах в деле бывшего президента страны Виктора Януковича

«Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении бывшим высокопоставленным чиновникам — президенту Украины Януковичу, министру внутренних дел Захарченко, заместителю министра внутренних дел Ратушняку, председателю Службы безопасности Якименко, первому заместителю председателя СБУ Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 февраля 2014 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева в отношении митингующих, в составе организованной преступной группы», — написал Луценко.

Среди новых обвинений — незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, умышленное убийство двух и более лиц, доведенное до конца покушение на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленных тяжких телесных повреждений и организация террористического акта.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск.