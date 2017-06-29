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«Стена» на границе Украины с Россией достигла 400 км
Украинские власти истратили на возведение «Стена» на границе с Россией порядка 1,4 миллиарда рублей. С таким заявлением выступил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк. Об этом сообщает «Телеканал новин 24».
За три года было построено 400 километров фортификационных сооружений. Серватюк добавил, что больше всего бюджетных средств на реализацию проекта поступало в 2015-2016 годах. В этот период украинские власти потратили на строительные работы чуть меньше 1 миллиарда рублей. Предполагается, что до конца 2017 года на возведение стены поступят еще около 700 миллионов рублей.
«Европейский вал» или «Стена» – проект по укреплению украинско-российской границы для предотвращения гипотетического полномасштабного наступления российской армии. В рамках программы будут сооружены траншеи, выкопаны рвы, установлены специальные оборонительные сооружения. С инициативой сооружения «Европейского вала» выступил в 2014 году президент Украины Пётр Порошенко. В украинских СМИ неоднократно публиковались материалы, посвящённые случаям коррупции при строительстве «вала». Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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