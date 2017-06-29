«Стена» на границе Украины с Россией достигла 400 км

Украинские власти истратили на возведение «Стена» на границе с Россией порядка 1,4 миллиарда рублей. С таким заявлением выступил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк. Об этом сообщает «Телеканал новин 24»

За три года было построено 400 километров фортификационных сооружений. Серватюк добавил, что больше всего бюджетных средств на реализацию проекта поступало в 2015-2016 годах. В этот период украинские власти потратили на строительные работы чуть меньше 1 миллиарда рублей. Предполагается, что до конца 2017 года на возведение стены поступят еще около 700 миллионов рублей.