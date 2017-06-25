Порошенко рассказал об очень комфортной атмосфере во время встречи с Трампом

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что чувствовал себя очень комфортно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с президентом Трампом — ключевая его позиция была не давать советы, а он чётко спрашивал: «Пётр, чем тебе помочь?». Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Также она рассказал про рукопожатие Трампа и атмосферу встречи.

«Что касается рукопожатия — это было рукопожатие партнёров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнёрская, очень надёжная, и я себя чувствовал очень комфортно», — отметил он.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что непродолжительность приёма президента Украины Петра Порошенко в Белом доме объясняется стилем американского лидера Дональда Трампа.