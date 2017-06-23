Бывший премьер Украины Николай Азаров резко ответил президенту страны Петру Порошенко, который, комментируя введение безвизового режима с ЕС, процитировал строки русского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По словам Азарова, Лермонтов — его любимый поэт. Однако когда его произведения цитирует "человек, не имеющий ни чести, ни совести", строки классика "превращаются в кощунство и оскорбления".

"Глубочайший патриот России Лермонтов имел право эмоционально сказать: "Прощай, немытая Россия", в них вся его боль за свою родину, но человек, считающий себя руководителем государства и говорящий якобы от имени ее народа, не имел никакого права повторять вслед за поэтом эти строки. Чтобы сказать такие слова, надо это право выстрадать", — написал экс-премьер.

Азаров отметил, что то, как Порошенко произнес эти строки, это — не только прямое оскорбление России и русского народа, но и оскорбление самой Украины.

"Это ведь у нас в Украине подавляющее большинство сельских населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения и канализации…Это Порошенко со своими Яценюками и Гройсманами оставили большую часть столицы без горячей воды, а часть наших городов утопают в мусоре", — напомнил бывший премьер.

Невывезенный мусор во дворах Львова

По его словам, при Порошенко на Украину хлынули "обноски из Европы", а пенсионеры оказались в настолько плачевном положении, что вынуждены искать пищу в мусорных баках.

"Что ты, Порошенко, сделал, чтобы Украина стала "умытой", чтобы украинцы стали жить лучше?" — спросил Азаров.

Экс-премьер также призвал Россию не делать вид, что ничего не произошло. "Ну что с дурачка спросить?" На государственном уровне, если, конечно, признавать его законным президентом, нанесено оскорбление", — подчеркнул он.

Порошенко 10 июня поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи глава государства процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, похвалил своего украинского коллегу за интерес к русской литературе и призвал его особо не расслабляться в ЕС, где "голубых мундиров" больше, чем в России.