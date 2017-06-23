В центре Киева зарезали начальника разведки 54-й мехбригады ВСУ

Начальник разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник был убит в ходе конфликта, произошедшего у станции метро «Золотые ворота» в центре Киеве. Об этом в пятницу, 23 июня, информирует телеканал «Эспрессо».

Сообщается, что спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свои претензии. За молодого человека вступился его отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.

Преступника задержали рядом с местом убийства. После содеянного он спрятался в подъезде одного из близлежащих домов.

Пресс-секретарь 54-ой бригады ВСУ Юрий Богун на своей странице в Facebook сообщил, что Олейник более 15 лет возглавлял профсоюз украинских мигрантов, а также был руководителем профсоюза ветеранов АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военные действия в Донбассе). «Ты всегда был бескомпромиссно принципиальным. Брал на себя даже больше чем мог. Брал за себя и за других, которые сторонились», — написал он.