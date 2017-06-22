Пусть работают! Украинский депутат предложил отменить в стране выплату пенсии

В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE

«Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет, по одной простой причине: мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии. Она нам не будет выплачиваться, поскольку баланс просто не будет складываться», — заявил Мушак.