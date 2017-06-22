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Пусть работают! Украинский депутат предложил отменить в стране выплату пенсии
В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE.
«Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет, по одной простой причине: мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии. Она нам не будет выплачиваться, поскольку баланс просто не будет складываться», — заявил Мушак.
13 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорилось, что украинские власти лишили пенсий 400 тысяч человек. Данная ситуация возникла в связи со сложной системы верификации. Киев требует от пенсионеров, проживающих на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) регистрироваться в качестве внутренне перемещённых лиц.
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